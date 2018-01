Ed Sheeran lança clipe de 'Galway Girl', gravado por ele mesmo

Ed Sheeran lança clipe de 'Galway Girl'. Foto: REUTERS/Mark Blinch

Apenas três meses após ter lançado dois clipes (Castle On The Hill e Shape of You), Ed Sheeran trouxe, na noite da última quarta-feira, 3, mais um clipe de seu novo álbum, Divide.

O vídeo oficial de Galway Girl traz a atriz Saoirse Ronan no papel da garota e foi filmado, claro, na cidade de Galway, na Irlanda. Neste clipe, o cantor ficou atrás das câmeras - sim, as imagens foram feitas pelo próprio Ed Sheeran, tanto com um celular quanto com câmeras.

Recentemente, o artista revelou, durante um show, que fez uma tatuagem em homenagem à nova música. A tatuagem deveria ser 'Galway Girl', mas ficou 'Galway Grill', graças à uma brincadeira de Saoirse, que é amiga de Sheeran. A partir do minuto 01:42 é possível ver a tatuagem sendo feita.

Assista ao clipe abaixo: