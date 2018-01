Ed Sheeran está no Brasil e é recepcionado com samba, churrasco e caipirinha

Ed Sheeran fará rodada de quatro shows no Brasil ainda neste mês de maio Foto: Greg Williams

Assim que chegou ao Brasil para uma rodada de shows, Ed Sheeran foi logo para a recepção feita por um dos organizadores de show em Curitiba, no Paraná.

Inglês e acostumado a frequentar pubs, Sheeran aproveitou caipirinha, churrasco e um pouco de samba, o ritmo mais característico do País.

Essa é a segunda vez que Sheeran se apresenta em território brasileiro. Ao saber que estavam esgotados os ingressos para o show em Curitiba, ele se mostrou surpreso e satisfeito. "Muito legal", disse.

Estavam tocando samba na recepção para Ed em Curitiba hoje! #ESBR pic.twitter.com/gySq97NqmV — Ed Sheeran Brasil (@EdSheeranBrCom) 22 de maio de 2017

Sheeran se apresenta em Curitiba nesta terça-feira, 23. Estará no Rio de Janeiro no dia 25, em São Paulo no dia 28 e, no dia 30, chega em Belo Horizonte.