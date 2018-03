Ed Sheeran estaria construindo uma capela antes de casamento com Cherry

Ed Sheeran e Cherry Seaborn se conheceram aos 11 anos de idade Foto: Instagram/ @teddysphotos

Menos de três meses após anunciar o noivado com Cherry Seaborn, Ed Sheeran teria entrado com um pedido formal para construir uma capela em sua propriedade no distrito de Suffolk, no Reino Unido.

O jornal irlandês Belfast Telegraph informa que o cantor protocolou um documento no conselho do distrito para construir uma capela de pedra em estilo saxão, com uma torre redonda.

A capacidade da capela seria de 24 pessoas e a aprovação do conselho está prevista para abril. O jornal ainda relata que o documento defende a necessidade da construção da capela pois "é o direito de cada pessoa ter um local de retiro, contemplação e reza, para observação religiosa, celebração de marcos da vida e da família, casamentos, batizados, entre outros."