Ed Sheeran é processado por plágio na composição da música 'Thinking Out Loud'

Foto: Reuters

Ed Sheeran está sendo processado por suposto plágio à música Let's Get It On, que ficou conhecida pela voz de Marvin Gaye. O cantor norte-americano já morto é co-autor da canção junto de Ed Townsend, que também está morto, mas foi a família Townsend que entrou com a ação na Justiça, porque acredita que Thinking Out Loud tem partes chave na melodia, harmonia e ritmo da faixa lançada em 1973.

Leia também: Meghan Trainor está apaixonada por Ed Sheeran e manda indireta em entrevista

É a segunda vez que Ed Sheeran é acusado de plágio. Em junho, houve acusação de que a música Photograph tinha trechos da canção Amazing, escrita por Martin Harrington e Thomas Leonard, e interpretada por Matt Cardle, o vencedor da sétima temporada do reality show 'X Factor'

Ouça as duas músicas abaixo: