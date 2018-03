'É inesquecível estar pregado numa cruz', diz Rodrigo Santoro sobre atuação em 'Ben-Hur'

Foto: Reprodução/YouTube

O filme Ben-Hur, protagonizado por Rodrigo Santoro e Jack Huston, se inspira no romance de Lew Wallace, o Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo, que foi lançado em 1959. O remake é mais moderno e cheio de emoção.

Santoro, que interpreta Jesus Cristo no filme, revelou que esse trabalho foi um dos mais especiais de sua vida: "Foi um trabalho muito diferente de qualquer outro que eu tenha feito. Inevitavelmente foi uma jornada íntima e espiritual também, não tinha como não ser", garantiu o astro brasileiro durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 2.

Uma das partes mais marcantes do longa é quando Jesus (Santoro) é crucificado. "Eu pedi para fazer um take só, porque estava muito frio e não queria me esquentar e depois ir de novo naquele frio gelado. Isso tudo depois de ficar na cadeira sendo maquiado por 6 horas. Nós estávamos no topo de uma montanha, com a cidade lá embaixo", pausou o ator, que não conseguiu conter as lágrimas. "Foi um momento absolutamente inesquecível, fortíssimo. Eu nunca vou esquecer principalmente da cara do Jack... Uma sensação inesquecível estar pregado em uma cruz", comentou.

O ator britânico Jack Huston contou que era uma experiência pela qual eles estavam bem ansiosos para vivenciar e não poupou elogios ao colega de elenco, Rodrigo Santoro. "Eu conheço o trabalho do Rodrigo há muito tempo, eu o acho ele um dos melhores atores. É preciso um ator de verdade para interpretar um personagem como este."

Huston ainda falou que o personagem principal desse filme é um pouco diferente do Jesus com que as pessoas estão acostumadas a ver no cinema. "Jesus para Judah não é como o Jesus que conhecemos, ele era um homem. Um homem que mostrou gentileza. Rodrigo tem uma presença daquela pessoa que aparece na sua vida quando é mais preciso. E o que eu mais gostei no trabalho do Rodrigo foi essa humanidade que ele trouxe. Ele faz as pessoas pensarem sobre essa humanidade, em ser bom para o próximo", disse.

A estreia mundial de Ben-Hur, que conta ainda com Morgan Freeman, Sofia Black, Ayelet Zurer, Moises Arias e Pilou Asbæk, será no dia 18 de agosto.