‘É frustrante’, diz Kim Kardashian sobre barriga de aluguel

A socialite Kim Kardashian Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A socialite norte-americana Kim Kardashian disse durante o último programa Keeping Up With The Kardashians — o reality show sobre sua vida e de sua família —, que foi ao ar na última sexta, 10, que “é frustrante” ter uma barriga de aluguel.

Em junho, foi revelado que Kim e seu marido, Kanye West, haviam contratado uma barriga de aluguel para terem o próximo filho. Os dois já são pais de North, de 4 anos, e Saint, de 2.

“Arrumar uma barriga de aluguel e achar alguém em que você realmente confie é uma situação muito mais difícil que você poderia realmente imaginar”, explicou Kim. “Você tem que ter certeza que o estilo de vida da pessoa é saudável e que tem que passar por testes psicológicos”, disse ela, que também ressaltou ter levado um ano para decidir por uma barriga de aluguel, que ela “ama” e “é uma pessoa tão boa”, que serve a ela e a Kanye perfeitamente.

Kim hesitou, mas, por fim, pelo laço que criou com a mulher candidata a barriga de aluguel, a socialite disse que ela e Kanye escolheram, enfim, implementar o embrião nela. No Keeping Up do domingo, Kim estava impaciente pelo período de espera de 10 dias que indica se o embrião vai ser bem-sucedido ou não. “É o jogo de espera mais louco. É tão frustrante, é muito desesperador porque [o embrião] tem uma chance de 60% de ser aceito”, revelou Kim.