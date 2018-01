Dulce Maria confirma que foi desconvidada para casamento de Anahí

A cantora mexicana Dulce Maria participou do programa de Luciana Gimenez nessa terça, 11 de abril. Foto: instagram.com/@dulcemaria

Na noite dessa terça-feira,11, a cantora mexicana Dulce Maria, em passagem pelo Brasil, esteve no programa Luciana By Night, da Rede TV. Durante a entrevista, ela participou de uma brincadeira em que deveria confirmar ou negar rumores sobre sua vida.

A ex-RBD respondeu a todos os temas, desde gravidez até o casamento da antiga companheira, Anahí, que se casou em 2015 com Manuel Velasco, governador do estado mexicano de Chiapas. Dulce não esteve na comemoração, e para Luciana ela explicou o porquê. "Inicialmente nos convidaram, mas depois desconvidaram". Segundo a entrevistada, os motivos teriam sido políticos, mas ela não esclarece de qual teor. Nenhum integrante do grupo compareceu ao casamento.

O assunto sobre o desconvite está no minuto 35:50.