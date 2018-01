Drake tatua rosto de Lil Wayne no braço

Drake tem uma série de tatuagens e agora eternizou o rosto do amigo Lil Wayne Foto: Lucas Jackson/Reuters

O rapper Drake adicionou uma nova tatuagem à sua vasta coleção. Uma foto divulgada no Instagram do cantor nesta terça-feira, 25, mostra que ele tatuou o rosto do rapper Lil Wayne em seu braço esquerdo.

Esta não é a primeira vez que Drake eterniza alguém em sua pele. Nas costas, ele já tatuou os rostos de seu tio, sua avó, sua mãe e da cantora Aaliyah.

Além disso, o canadense também já havia tatuado um tubarão para homenagear Rihanna, que tem um desenho idêntico no tornozelo.

Drake e Lil Wayne gravaram diversas músicas juntos, entre elas With You, No Frauds (com Nicki Minaj) e Love Me (com Future).

Confira a tatuagem abaixo:

Uma publicação compartilhada por champagnepapi (@champagnepapi) em Jul 24, 2017 às 7:57 PDT

