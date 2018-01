Drake publica foto usando meias com imagem de Rihanna

Rihanna e Drake viveram romance no ano passado Foto: Lucas Jackson/Reuters

Todos sabem que Drake e Rihanna não estão mais juntos, mas parece que o rapper ainda tem sentimentos pela cantora, mesmo que seja apenas admiração. Em uma foto publicada no Instagram nesta terça, 22, ele aparece vestindo um par de meias com a imagem de Rihanna.

No post, o artista canadense está sentado no sofá olhando para o nada, enquanto usa as meias estilizadas, lançadas pela própria Rihanna na última semana.

“Trabajo”, escreveu o cantor na legenda, usando a expressão espanhola para ‘trabalho’.

Trabajo Uma publicação compartilhada por champagnepapi (@champagnepapi) em Ago 21, 2017 às 2:06 PDT

Get the #rihannaxstance #ICONIC socks collection here ---> Stance.com/Rihanna @stancemuse #RihannaMusicVideoBox #Work Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Ago 16, 2017 às 10:33 PDT

Muitos internautas ficaram intrigados com a referência à Rihanna e alguns voltaram a shippar o casal nas redes sociais:

Que saudades da minha ex.mp3 pic.twitter.com/1BW8gX4ba6 — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) 22 de agosto de 2017

DRAKE COM A MEIA DA RIRI MEU CORAÇÃO AUBRIH NÃO AGUENTA VC PARA — (@KathlenXO) 22 de agosto de 2017

Drake todo pensativo, usando uma meia da coleção nova da @Rihanna . É o novo " Oi Sumida" Ne kkk pic.twitter.com/adNtL8oCoT — Brisa (@sthopathay) 22 de agosto de 2017

EU TÔ PASSANDO MAL QUE DRAKE POSTOU FOTO USANDO A MEIA DA COLEÇÃO DE RIHANNA COM ELA MESMA ESTAMPADA. MEU SHIPP TÁ VIVOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/8r3qFogjFy — Isabela Reis (@bela_reis) 22 de agosto de 2017

Colocou a meia de uma ex e escreveu a legenda no idioma de outra ex kkkkk — ❤❤ Monique ❤❤ (@nickmack3) 21 de agosto de 2017

Drake e Rihanna namoraram discretamente entre 2010 e 2011 e voltaram a ter um relacionamento em 2016, apesar de nunca divulgarem publicamente que tinham um caso. Atualmente, Rihanna vive um affair com o bilionário saudita Hassan Jameel.