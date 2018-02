Drake paga R$ 32 mil em compras para faxineira de resort em Miami

O rapper Drake bancou R$ 32 mil em compras para uma faxineira de um resort de luxo em Miami Foto: J. Adam Huggins/The New York Times

Após fazer uma doação de R$ 81 mil para uma escola, bancar uma bolsa de estudos no valor de R$ 162 para uma estudante universitária e pagar as compras dos clientes de um supermercado, o rapper Drake continuou na sua onda de boas ações e desta vez ajudou uma faxineira após sobre sua história em um jornal de Miami.

O jornal The Miami Herald fez uma reportagem sobre o precário sistema de transporte público na região metropolitana de Miami e contou a história de Odelie Paret, uma imigrante haitiana que trabalha como faxineira em um resort de luxo em Miami Beach e demora, todos os dias, quatro horas para chegar ao trabalho da cidade onde mora, Opa-Locka, nos subúrbios.

Ao terminar seu expediente no dia 6 de fevereiro, Odelie foi surpreendida pelo rapper, que pagou uma diária para ela no resort em que trabalha há mais de 20 anos. Após receber massagem no spa e comer lagosta em um dos restaurantes do local, o rapper levou a haitiana para uma loja de departamento.

No local, Drake deu 45 minutos para Odelie pegar tudo o que quisesse e ele iria pagar para ela. Ela comprou sapatos, perfumes e uma bolsa, que totalizaram cerca de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 32 mil). O jogador de futebol americano Antonio Brown acompanhou o dia e postou no Instagram um vídeo dos três na loja.

Todas essas boas ações de Drake fazem parte da gravação do clipe da sua nova música God’s Plan.