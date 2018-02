Drake paga compras de clientes de supermercado em Miami

Gravando seu novo clipe, Drake passou por um supermercado em Miami e pagou as compras de todos os clientes que estavam no local Foto: Mark Blinch/Reuters

O rapper Drake surpreendeu os clientes de um supermercado em Miami, nos Estados Unidos, nesta última terça-feira, 6, e pagou as compras de todo mundo que estava no local. Nesta mesma semana, ele já havia doado US$ 25 mil (cerca de R$ 81 mil) para uma escola na cidade e US$ 50 mil (algo como R$ 162 mil) para bancar os estudos de uma aluna de baixa renda na Universidade de Miami.

Tudo indica que essa sequência de boas ações foram feitas para a gravação do clipe da música God’s Plan, lançada em janeiro. “Ninguém sabia que o Drake viria, estávamos fazendo compras normalmente. Mas algumas câmeras estavam sendo instaladas, então sabíamos que algo ia acontecer”, disse Guille Deza, um dos clientes que teve suas compras pagas pelo rapper, ao site E! News.

Nas redes sociais, surgiram várias publicações de pessoas que também tiveram a sorte de ter suas compras pagas por Drake. Segundo Deza, ele foi extremamente gentil, ajudando os clientes a acharem produtos, tirando fotos e apertando as mãos de todo mundo no supermercado. No final da ação, ele agradeceu os clientes do supermercado.

Veja abaixo algumas das fotos publicadas pelos sortudos clientes.

"Drake pagou as compras de todo mundo no supermercado e ainda os encorajou a comprarem mais coisas. Seja bom que você vai receber de volta! Desejo 100 vezes mais tudo de bom para esse cara por toda a sua generosidade".

"Obrigado por mostrar um pouco de amor para Miami Beach, Drake!"

"Eu conheci o Drake hoje no supermercado, obrigado pelas compras".