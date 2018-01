Drake e Rihanna estariam namorando novamente

A cantora e o rapper estariam se envolvendo novamente. Foto: Reprodução/Instagram

Pelo visto o entrosamento dos cantores Rihanna e Drake está sendo muito mais intenso do que é mostrado em seus videoclipes em conjunto.

Segundo fontes do site E! News os dois estariam em período de reconciliação após Drake participar de vários shows da ANTI Tour de Rihanna, que no momento está passando pela Europa, além de saírem com frequência para boates durante esse meio tempo.

"Ele ainda a ama e nunca deixou de amar. Rihanna é a única que não queria deixar tudo a perder no passado. Eles estão se divertindo passando um tempo juntos. As músicas deles fez se reaproximarem de novo”, revelou o site.

Rihanna e Drake namoraram discretamente entre 2010 e 2011. Drake chegou até se envolver em uma briga física com o ex da cantora, Chris Brown, em uma balada no ano de 2012, e o motivo teria sido exclusivamente a caribenha.

A parceria dos dois sempre foi mais do que um relacionamento e juntos gravaram vários duetos nos últimos anos, como Take Care, What's My Name, Work e a mais recente Too Good.