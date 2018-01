Drake e Jennifer Lopez postam fotos abraçados e viram assunto nas redes sociais

Jennifer Lopez e Drake postaram essa foto juntos... e viraram o assunto mais comentado nas redes sociais - com especulação de que Rihanna não gostou nada da situação. Foto: Reprodução/Instagram

O ano de 2016 está no fim mas continua cheio de acontecimentos. Na manhã desta quarta-feira, 28, muitos fãs de Rihanna começaram a especular que ela parou de seguir o ex Drake e Jennifer Lopez no Instagram após os dois terem postado uma foto juntos abraçados.

Primeiro, Drake postou a foto e, uma hora depois, J-Lo postou a mesma imagens, e ambos não fizeram nenhuma legenda. Os seguidores então ficaram confusos e muitos comentaram: "Ahn?", "O que é isso?" "Isso é real?".

Pouco tempo depois das postagens, o nome de Rihanna, Jennifer e Drake virou um dos tópicos mais comentados no Twitter mundial. No Twitter, os internautas têm opiniões divididas: uns acham Rihanna ficou abalada com a situação, enquanto outros acreditam que Rihanna não está 'nem aí' para o novo suposto relacionamento e nunca chegou a seguir os dois na rede social. Além disso, nem todos acreditam que eles estão realmente juntos.

Uma foto publicada por champagnepapi (@champagnepapi) em Dez 27, 2016 às 11:38 PST

No dia 23 deste mês, o site The Sun já havia publicado que J-Lo e Drake estariam num relacionamento. "Eles têm se visto há várias semanas e os amigos dela já dizem que ela está apaixonada. As pessoas ao redor de Rihanna dizem que ela está muito infeliz com isso, já que há apenas alguns meses, ela e Drake estavam juntos", disse uma fonte ao jornal.

lá vem vcs com as teorias sobre a rihanna se importar com drake e jlo pelo cristo — ca (@rbadgaxl) 28 de dezembro de 2016

já acordamos com a notícia do suposto namoro entre drake e jlo, será q 2016 não entendeu q queremos drake e rihanna? — vick (@whismalik) 28 de dezembro de 2016

quero rihanna e drake não drake e jlo — tay (@poseygod) 28 de dezembro de 2016

Não sei se é fake, mas o Drake é exatamente o tipo da J-Lo. Os 3 últimos namorados são iguais. — Aninha (@licecomenta) 28 de dezembro de 2016

Gente, como que a Rihanna deu unfollow na JLo, se ela nem a seguia?! Ela não segue nem o Drake... povo gosta.... pic.twitter.com/wbA7tnqHtM — Hugo Gloss (@HugoGloss) 28 de dezembro de 2016