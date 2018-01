Drake e Jared Leto revelam na TV que já ficaram com fãs

Drake e Jared Leto afirmaram que já ficaram com fãs. Foto: Reprodução/Facebook

Na manhã desta quarta-feira, 18, o rapper Drake e o cantor e ator Jared Leto participaram do jogo 'Eu Nunca' no programa americano The Ellen DeGeneres Show. Os dois precisavam levantar as plaquinhas de 'Eu já' ou 'Eu Nunca' para as diversas perguntas feitas pela apresentadora Ellen, que também levantaria a sua plaquinha com a devida resposta.

Quando perguntados se já ficaram com fãs durante alguma turnê, Drake não hesitou muito em escolher a plaquinha de 'Eu já'. Jared, vocalista da banda 30 Seconds To Mars, apresentou uma expressão tímida ao levantar a mesma placa que o rapper.

Os dois foram entrevistados por Ellen DeGeneres. Foto: Reprodução/Facebook

A dupla entrevistada também assumiu durante a brincadeira que já procuraram pelo próprio nome no Google e também já compuseram músicas que expressaram seus sentimentos por uma mulher.

Drake compareceu ao talk show para divulgar seu recém-lançado álbum Views, e Jared Leto promoveu o filme Esquadrão Suicida (estreia marcada para o dia 4 de agosto), onde interpretará o vilão Coringa.