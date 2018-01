Drake apresenta Taylor Swift para a mãe

Drake durante show em Londres. Foto: Jonathan Short/Invision/AP

Taylor Swift recebeu tratamento VIP na comemoração dos 30 anos de Drake. O cantor apresentou Taylor para a mãe e vários de seus amigos durante a festa, no dia 23 de outubro. As informações são do site TMZ.

Segundo o Page Six, Drake e Taylor flertaram bastante durante a festa, conversando de perto e rindo. Drake só não passou mais tempo com Taylor do que com a própria mãe.

Drake e Rihanna terminaram recentemente o relacionamento conturbado. A cantora não foi à festa de aniversário do ex-namorado. "Nenhum dos meus ex estão casados ou em relacionamentos felizes, então posso dizer que eu não era o problema", escreveu Rihanna no Instagram depois do término.