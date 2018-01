Doze vezes que a maquiagem deixou estrelas de Hollywood irreconhecíveis

A atriz Tilda Swinton em "O Grande Hotel Budapeste" Foto: Reuters

Desde 1983, Hollywood vem reconhecendo o excepcional trabalho de maquiadores do cinema. Foi nesse ano que foi entregue a primeira estatueta pela minuciosa atividade de deixar os atores perfeitamente caracterizados para os papéis. O primeiro a ganhar o prêmio foi Rick Baker, pelo filme "An American Werewolf in London". O maquiador acumula, hoje, sete Oscars.

No caso de rostos conhecidos em Hollywood, a surpresa de algumas caracterizações é imediata. Muitos trabalhos se tornam tão reais - com a grande ajuda da maquiagem - que renderam prêmios aos artistas. O Emais selecionou 12 transformações impressionantes. Confira na galeria abaixo: