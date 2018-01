‘Downtown’, de Anitta e J. Balvin, supera Maluma e Fifth Harmony em ranking da 'Billboard'

A cantora Anitta em 'Downtown' Foto: Reprodução de 'Downtown' (2017) / Anitta

Depois de ser eleita mulher do ano pela GQ e ter feito sua carreira internacional decolar, a cantora pop Anitta conseguiu mais um grande feito em 2017: ela emplacou o hit Downtown no ranking das 50 músicas latinas mais ouvidas da semana, elaborado pela revista Billboard. Foi a estreia do single na lista.

A classificação leva em conta o número de vezes que a canção foi tocada no rádio e a quantidade de vendas que teve em serviços de streaming. Downtown, parceria de Anitta com J. Balvin, ficou em 24º lugar no ranking, sendo a única novidade da lista na semana.

No ranking, Anitta aparece à frente de nomes como Maluma com Nego do Borel (que estão no 27º lugar, com Corazon), Fifth Harmony e Pitbull (31º, Por Favor) e Jennifer Lopez (36º, Amor, Amor, Amor). Quem lidera o ranking da semana é a música Mi Gente, de J. Balvin com Willy William.