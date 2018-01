Doria vai à zona sul e precisa explicar corte no lábio

Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O prefeito eleito de São Paulo João Doria nos deu um flashback hoje quando foi visitar os bairros de Parelheiros e Grajaú, na zona sul de São Paulo. A campanha já acabou há mais de duas semanas, mas Doria continua frequentando as padarias da periferia. Será que ele estava com saudade da coxinha e do café?

Desta vez, o motivo da visita foi agradecer os votos que recebeu nos bairros - as duas únicas zonas eleitorais onde não venceu. Ali, no meio do povo, foi questionado sobre o machucado no lábio. "Apanhou?", perguntou uma cidadã. Doria precisou se explicar, e disse que os dois pontos foram o resultado de uma inocente partida de basquete com o filho adolsecente, Felipe.

Com informações de Pedro Venceslau.