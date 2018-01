Donald Trump impôs condição a Melania para que eles tivessem um filho 

Melania e Donald Trump Foto: REUTERS/Carlos Barria

Seis meses depois que Donald Trump e Melania se casaram, em 2005, ela engravidou do filho do casal, Barron. No entanto, o atual presidente norte-americano não gostou tanto da ideia e impôs uma condição para que eles tivessem o bebê: que ela voltasse a sua forma física depois de dar à luz.

Segundo a Vanity Fair, um visitante estava na casa dos dois e Trump falou sobre a exigência, que funcionava como um contrato entre eles. "Ela prometeu a ele que tudo voltaria a ser como antes", disse a fonte à revista.

O visitante ainda revelou que o presidente tratava mal Melania, não perguntava como ela se sentia, não abria portas e não tinha cuidado com sua mulher. Por outro lado, à Vanity Fair, Stephanie Grisham, diretora de comunicação de Melania, disse que Trump era atencioso e a ajudava durante a gravidez.