Donald Trump brinca sobre situação de seu casamento com Melania

Donald e Melania Trump Foto: REUTERS/Adam Hunger

Donald Trump surpreendeu ao fazer piadas e brincadeiras sobre si mesmo no jantar do Gridiron Club, que ocorreu na noite de sábado, 3, em Washington D.C..

A simples presença de Trump no evento já foi vista com alarde, já que ele não compareceu no ano passado. Ainda em 2017, ele se absteve do tradicional jantar de correspondentes na Casa Branca. Em ambos os eventos, o clima costuma ser descontraído e espera-se que o presidente dos Estados Unidos faça algumas piadas, mas pouca gente esperava que Trump fosse seguir o protocolo.

Trump deu risada do vice-presidente Mike Pence, do jornal New York Times e até do cunhado Jered Kushner. Mas uma piada foi um pouco mais pessoal. Enquanto falava sobre as numerosas baixas em sua equipe, Trump disse: "Agora a pergunta que todos fazem é: 'Quem vai ser o próximo a ir embora? Steve Miller [um de seus conselheiros] ou Melania?'", informa a CNN.

A brincadeira chamou atenção por causa dos rumores de que o casamento dos dois não vai bem. Melania já curtiu tuíte que sugeria que havia 'um muro' entre ela e Trump, sem falar do tapa que deu na mão do marido quando ele tentou pegar sua mão.