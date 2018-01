Domingos Montagner será velado neste sábado, 17, na zona leste de São Paulo

Domingos Montagner gravava últimos capítulos da novela 'Velho Chico'. Foto: Divulgação/Rede Globo

Domingos Montagner será velado neste sábado, a partir das 9 horas, no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, São Paulo. O irmão do ator, Francisco Montagner, confirmou ao E+ as informações.

O corpo do ator deve sair de Aracaju por volta das 13 horas e chegar a São Paulo por volta das 17 horas. Após a cerimônia, os convidados seguirão ao Cemitério da Quarta Parada, no Belém, onde Montagner será enterrado. O velório será exclusivo para familiares e amigos, incluindo colegas do teatro, da televisão e do circo.

Na tarde desta sexta-feira, 16, a família usou o perfil do ator no Facebook para agradecer o apoio que tem recebido.

Domingos Montagner morreu afogado no rio São Francisco na última quinta-feira, 15, após um mergulho em uma área de forte correnteza. O corpo do ator foi encontrado por volta das 18 horas a 320 metros da Prainha de Canindé do São Francisco, onde a equipe de produção de 'Velho Chico' gravava os últimos capítulos da novela.