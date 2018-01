Aos 54 anos, morre o ator Domingos Montagner

Domingos Montagner Foto: Thiago Queiroz/Estadão

Atualizado às 18h25

O corpo do ator Domingo Montagner foi encontrado no rio São Francisco, informaram as autoridades de Canindé do São Francisco, no Sergipe. Ele interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, da Globo, e tinha 54 anos.

Segundo a Globo, o ator terminou as gravações da novela no período da manhã, almoçou e foi tomar banho de rio. Quando mergulhou, não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga teria avisado a produção, que acionou as equipes de busca.

Ele deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

Momentos marcantes da carreira do ator Domingos Montagner