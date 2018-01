Disney, Demi Lovato e Idina Menzel são acusadas de plágio por 'Let it Go'

'Let it Go', música do filme 'Frozen', é alvo de uma ação judicial por plágio. Foto: Reprodução de cena/Disney

A música mais icônica de Frozen: Uma Aventura Congelante (2015), Let It Go, virou alvo de uma ação judicial por plágio. As informações são do site TMZ.

O cantor Jaime Ciero abriu um processo contra a Disney, Idina Menzel, cantora que interpretou a música no filme, e Demi Lovato, que gravou o single, alegando que a canção foi inspirada na música Volar, que ele lançou em 2008.

Ciero diz que as semelhanças entre as duas faixas incluem as combinações, melodia, letras, tema e produção. Ele pede parte dos lucros do filme, da venda da música e do marketing.

Ouça as duas músicas abaixo e tire suas próprias conclusões.