Diretor de 'Os Caça-Fantasmas' recebeu conselhos sobre 'perigo de trabalhar com mulheres'

Elenco e diretor do novo Os Caça-Fantasmas, que estreia em julho. Foto: Divulgação

O diretor do reboot de Os Caça-Fantasmas, Paul Feig, que será protagonizado apenas por mulheres, revelou estar desapontado pela forma como o filme está sendo tratado por fãs e pela mídia.

"Nós ainda somos chamados pela mídia como 'filme para mulher'. Nós sempre somos referidos como 'o elenco feminino de Os Caça-Fantasmas'. É uma batalha difícil e é difícil acreditar que temos que lidar com isso... Havia um grupo de pessoas que estavam com raiva desse remake", disse Feig ao site The Wrap.

Além disso, Feig ainda contou ter recebido conselhos sobre o "perigo de trabalhar com mulheres". "Um produtor me disse: 'Cara, se prepara. Será difícil, você terá que brigar'. E eu disse: 'Quem é você?' Foi a experiência mais incrível que tive", garantiu.

O diretor ainda falou sobre a diversidade no elenco, já que o filme recebeu algumas críticas por incluir a personagem negra Patty Tolan, que será interpretada por Leslie Jones. "Leslie é muito engraçada atuando como este tipo de personagem que escolhemos para ela."

O rebootde Os Caça-Fantasmas será estrelado por Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones e Kate McKinnon como protagonistas e deve estrear no dia 22 de julho deste ano.