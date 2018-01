Diane Kruger admite dificuldade em viver sem álcool

Diane Kruger ficou seis semanas sem ingerir bebidas alcoólicas Foto: Divulgação

Diane Kruger afirmou que "nunca pareceu melhor" como no período em que ela ficou sem ingerir bebidas alcoólicas.

A estrela de Bastardos Inglórios experimentou a pausa saudável por pouco mais de um mês, mas enquanto ela podia ver os grandes benefícios, ela achou "difícil de manter".

"Bem... parei de beber durante seis semanas uma vez e vou dizer que nunca pareci melhor ou dormi melhor. Mas é tão difícil de manter. Tenho muito mais energia e me sinto mais confiante desde que comecei a me exercitar regularmente", disse ela em entrevista ao site The New Potato.

No entanto, a atriz, de 39 anos, admitiu que vinho rosé é um de seus vícios ao lado de manteiga e queijo.

Na entrevista, ela também falou de onde vem sua inspiração na hora de se vestir.

"Gosto de muitas mulheres e estilos diferentes, mas tento ter meu próprio estilo. Realmente amo Gwen Stefani, por exemplo, embora nunca poderia surgir com o que ela usa!", disse.

