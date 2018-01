Dia da Imigração Japonesa: veja artistas de origem nipônica que fazem sucesso no Brasil

A presença japonesa no Brasil ocorre desde 18 de junho de 1908, data em que o primeiro navio trazendo imigrantes chegou ao País. Por isso, a data é considerada como Dia da Imigração Japonesa no Brasil. Confira a seguir personalidades conhecidas do público brasileiro que possuem origem nipônica!

Foto: Instagram / @sabrinasato | Rafael França / Globo | Ricardo Gama / Estadão