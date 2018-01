DevolvamMeuSãoJoão: Campanha pede que sertanejos não se apresentem em festas juninas

Festa de São João, palco tradicional de artistas de forró, agora costumam ter apresentações de duplas sertanejas. Foto: Pixabay

Artistas como Elba Ramalho, Alcymar Monteiro e Joquinha Gonzaga estão endossando uma campanha chamada 'Devolva meu São João', que critica o protagonismo cada vez maior de cantores sertanejos nas festas juninas, em vez das tradicionais apresentações de grupos e cantores de forró.

No último domingo, 11, durante um show na Avenida Paulista, em São Paulo, Elba Ramalho se pronunciou sobre a campanha, relatando que o sertanejo está invadindo redutos tradicionais do forró.

"No Nordeste, há um mês e pouco, quando lançaram as grades artísticas das grandes festas, os artistas nordestinos e o povo resolveram fazer uma campanha chamada 'Devolvam Meu São João' porque, nas festas das grandes cidades, imperava mais as duplas sertanejas do que as forrozeiras. Isso não é culpa das duplas, que são grandes artistas que estão lá o ano inteiro com casas lotadas. Mas a questão incomodou aquelas pessoas que querem que junho seja do São João. Até eu para entrar numa das grandes festas que eu estou há pelo menos 16 anos me apresentando tive que pedir socorro para o prefeito. 'Prefeito, fechei a agenda ano passado para essa data. Na minha terra, eu quero fazer o São João', eu disse. Ele disse: 'Ah, escolha outra data, abaixe o cachê', eu falei 'não, vou fazer nessa data', e reinvindiquei meu direito", contou Elba.

Com aplausos da plateia, a cantora resolveu se posicionar sobre a campanha: "É um direito dos cantores sertanejos estarem no São João, mas a grade não pode ser 18 sertanejos e dois forrozeiros. Porque não é a Festa do Peão, é a festa de São João. Vejam só, esse é meu ponto de vista. Deixem o São João para o São João".

Após a campanha ganhar força nas redes sociais, a sertaneja Marília Mendonça falou sobre o tema durante apresentação em São João da Capitá (PE). rebateu a crítica e mandou um recado aos criadores da campanha: "Vai ter sertanejo no São João sim, viu? Porque quem quer é o público", disse ela durante um show em Pernambuco.

A fala de Marília não passou despercebida entre os cantores de forró e Alcymar Monteiro, conhecido como 'Rei do Forró', criticou duramente a sertaneja, chamando suas músicas de 'breganejo' num áudio de WhatsApp, que acabou sendo divulgado na internet.

"Essa senhora não tem autoridade para falar nada, como é que ela vem falar que aqui é lugar de sertanejo? Isso é um breganejo horroroso, para cachaceiros, para quem não tem identidade. Dona Marília Mendonça, você é lá de Goiás, vai cantar lá no seu Goiás. (...) Por favor, você vem lá de Goiás invadir nossa praia. É horrível, não gosto, é de mau gosto, querem acabar com nossas tradições. Eu vou baixar o nível, viu? Não venha aqui no nosso terreiro querer cantar de galo não, aqui quem canta é galo, galinha aqui não canta não", disse Alcymar no áudio.

Após críticas, Alcymar resolveu se pronunciar e esclarecer o motivo de suas críticas com um post em sua página do Facebook. Sob a hashtag #DevolvamMeuSãoJoão, ele explica que não teve intenção de ser machista em suas declarações e ressalta as tradições da festa junina, que teve como 'pai' o artista Luiz Gonzaga. "As festas de São João têm dono, que é o povo. As festas de São João têm um pai com nome e sobrenome, que é Luiz Gonzaga do Nascimento. Acima disso, abaixo disso, além disso e fora disso não é São João. Podem chamar de qualquer coisa, podem apelidar de Festival Junino, mas por favor não usem o nome de São João em vão", escreveu o artista.

"Se você é um empresário, quer investir seu dinheiro em eventos privados, contratar aquele artista que está na crista da onda e não tem a menor preocupação com cultura (e ganhar dinheiro com isso), o problema é seu. Se você for um gestor público, que tem um compromisso constitucional de garantir a preservação e o acesso à cultura, aí vejo todos os problemas do mundo", apelou Alcymar.

No fim de sua publicação, o Rei do Forró mandou um recado: "Quem conviveu com Gonzaga não se contenta com pouco. Tem que ter gogó e cabeça. Não pode se fazer de mouco. Enquanto vivo estiver serei um defensor intransigente da minha cultura nordestina. Não porque é melhor ou pior, mas porque é genuína! Por isso encarecidamente peço aos que só querem atenção: Deixem em paz o meu Nordeste, e devolvam meu São João!".