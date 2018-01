'Deus abençoe o Dia das Bruxas!', diz Drew Barrymore

Foto: Bang Showbiz

Após terminar seu casamento com o consultor de arte Will Kopelman, a atriz Drew Barrymore revelou que ainda mantém contato com o ex, e que o segredo para ser mãe solteira de Olive, 4, e Frankie, 2: "Traço planos. Planos constantes. Nós, como uma família, temos três compromissos para este Dia das Bruxas", revelou.

"O Halloween é o melhor dia de todos. É o único em que é aceitável, e não totalmente assustador, usar uma máscara. Deus abençoe o Dia das Bruxas! Consigo ser uma mãe anônima por uma noite e amo isso!", contou a atriz,

Ela também revelou seu lema em entrevista ao Entertainment Tonight Online: "'Um sorriso é melhor do que qualquer batom que você irá comprar um dia'. Se eu posso ser apenas eu todos os dias da minha vida e fazer o momento da maquiagem ser especial, sentir que estou esculpindo algo fora do meu tempo ou fazendo um esforço para mostrar a alguém o esforço que fiz para um jantar ou reunião, sinto que é especial. Mas não são todos os dias que são assim".