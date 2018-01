Descoberta a identidade do novo 'affair' de Anitta

Anitta não teria revelado identidade do rapaz até agora por vontade dele Foto: Instagram/ @anitta

Mesmo após dizer que passaria o Dia dos Namorados sozinha, a cantora Anitta foi flagrada em um jantar romântico com um homem desconhecido. Agora, o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, afirma ter descoberto a identidade do rapaz.

Ele seria Thiago Magalhães, 25, sócio de uma empresa de eventos musicais e de turismo. Os dois teriam se conhecido nos bastidores do seu programa de televisão, no Multishow, e Anitta não teria revelado a identidade do rapaz por vontade dele.

Ainda segundo o jornalista, o casal estaria se encontrando desde o começo do mês e na semana passada teriam sido vistos em um evento carioca de funk em que a cantora ia antes de sua carreira profissional.

Confira quem é o rapaz que se encontra com a funkeira: