Além de Ivete Sangalo, veja outros artistas que sofreram prejuízos por causa de boatos

O boato foi bem pesado e afetou tanto Glória quanto Cleo Pires e Orlando Morais. A história dizia que a atriz teria descoberto que o marido tinha um caso com sua filha do casamento com Fábio Jr. A família teria passado um tempo em Los Angeles para se proteger do assédio da imprensa, que chegou a resultar em depressão para Cleo e hipertensão para Orlando. Nassife, amigo da atriz, conta que ela chegou a processar um médico que garantiu, num jantara na casa do Faustão, tê-la visto no hospital Albert Einstein com um tiro na cabeça. Pesado.

Foto: Reprodução