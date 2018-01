Depoimento de Kim Kardashian sobre roubo na França é revelado

Foto: Felipe Rau/Estadão

PARIS - Sob a mira de uma pistola, a estrela da televisão americana Kim Kardashian entregou a ladrões um anel avaliado em US$ 4 milhões durante o roubo que sofreu em Paris em outubro do ano passado, segundo o depoimento que prestou à polícia e que foi revelado neste domingo.

"(Um dos ladrões) Me perguntou (em inglês), com muito sotaque francês, onde estava meu anel, e respondi que não sabia. Ele sacou uma arma, e mostrei o anel. Apontava a arma na minha direção. Pegou o anel, usava luvas. Depois me perguntou onde estavam as joias e o dinheiro", afirmou Kardashian no depoimento, que teve trechos publicados no 'Le Journal du Dimanche'.

Posteriormente, Kim afirmou que os assaltantes a tiraram do apartamento de luxo que havia alugado em Paris por ocasião da semana da moda. "Estava de roupão, sem nada por baixo", disse.

"Depois, voltamos para dentro, me jogaram sobre a cama. Me amarraram e colocaram fita nas minhas mãos. Depois, na boca e nas pernas. Me levaram ao banheiro, especificamente à banheira", acrescentou.

Antes disso, ela afirmou que havia escutado barulhos estranhos e que chamou seu segurança, que não estava com ela naquele momento.

Os homens que fizeram o roubo "usavam máscaras, um deles estava encapuzado, com um boné e uma jaqueta na qual estava escrito ' polícia", diz o relato.

Segundo os investigadores, os ladrões levaram uma caixa com cerca de US$ 10 milhões em joias, o maior roubo deste tipo a uma pessoa ocorrido na França em mais de 20 anos.

Na semana passada, uma grande operação policial levou à prisão de 17 pessoas em Paris e arredores, nas regiões de Provença e Côte D'Azur e que estavam relacionadas com o roubo. Dez foram acusadas formalmente e permanecem presas, entre elas as que os investigadores consideram como autores materiais do roubo e o idealizador, uma pessoa fichada pela polícia e cujo DNA foi encontrado na cena do crime. /EFE

