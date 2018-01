Demi Lovato visita o Iraque para ajudar refugiados

Demi Lovato visita Iraque para discutir questões humanitárias. Foto: Reprodução

Após decidir dar uma pausa na carreira musical, Demi Lovato resolveu se focar em trabalhos voluntários, e já começou. No último final de semana, a cantora visitou Curdistão, no Iraque, para saber mais sobre a situação dos refugiados e discutir esforços para esse grupo no país.

Curdistão é uma região dividida entre quatro países: Iraque, Turquia, Irã e Síria, sendo que os conflitos neste último causaram um aumento dos refugiados no local.

Demi foi ao local com o apoio da Cast Centers, clínica de reabilitação na qual ela se internou em 2013 e da qual se tornou sócia recentemente. Na volta da visita, ela tuitou: "No momento, num avião saindo de Curdistão no Iraque... Mal posso esperar para dividir essa experiência incrível com vocês".

Um funcionário do primeiro-ministro do Curdistão postou uma foto no Instagram de Demi sendo recebida: "A senhorita Lovato visitou para saber mais sobre a situação dos refugiados e discutir esforços humanitários. O governo aprecia muito seu apoio", dizia na legenda.

Currently on a plane leaving Kurdistan in Iraq.. can't wait to share my incredible experience with you all.. @castcenters — Demi Lovato (@ddlovato) 8 de outubro de 2016