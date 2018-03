Demi Lovato vai à academia e ao 'AA' para superar fim de namoro

Demi Lovato está superando o fim de seu namoro com encontros no AA, academia e gravando novas músicas. Foto: Reprodução/Bang

Demi Lovato está tentando superar o fim de seu relacionamento com Wilmer Valderrama.

A cantora do sucesso 'Confident' anunciou recentemente que ela e o ator se separaram depois de quase seis anos juntos e ela está ocupando seu tempo indo pra academia, comparecendo aos encontros dos Alcoólatras Anônimos (AA) e trabalhando no estúdio de gravação.

"Minha vida agora consiste em fazer coisas que estão me melhorando, que vão me melhorar. E é basicamente minha vida. E eu amo isso", disse ela em recente encontro com a imprensa.

Demi, 23, e Wilmer, 36, anunciaram sua separação no fim de semana e insistiram que eles permanecerão bons amigos.

A cantora postou uma foto do comunicado oficial no Instagram, que afirmava: "Depois de quase seis anos amáveis e maravilhosos juntos, decidimos terminar nosso relacionamento. Essa foi uma decisão muito difícil para nós dois, mas percebemos mais do que tudo que somos melhores como melhores amigos. Sempre apoiaremos um ao outro. Obrigado a todos que nos ofereceram apoio e gentileza ao longo dos anos. Com amor apenas, Wilmer & Demi."

A notícia da separação veio como uma surpresa para os fãs, já que Demi nunca rejeitou a ideia de se casar com seu ex-namorado.