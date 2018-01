Demi Lovato termina namoro com lutador brasileiro, o 'Bomba'

Segundo a revista People, Demi Lovato e Guilherme "Bomba" terminaram o namoro de menos de um ano Foto: instagram.com/bombatuf

Demi Lovato não está mais namorando o lutador brasileiro, Guilherme "Bomba" Vasconcelos. Segundo informações reveladas à revista People por uma fonte próxima ao casal, a relação acabou sem grandes abalos ou sofrimentos.

"Não foi um término dramático. Bomba é um cara legal, mas o relacionamento apenas seguiu seu curso", disse a fonte.

A informação pegou os fãs de surpresa, já que a relação de Demi e "Bomba" havia ficado pública há poucos meses. No Instagram é o lutador que publicou mais fotos do casal. Recentemente ele também compartilhou em seu Twitter o link que indica Demi como uma das 100 pessoas mais influentes em 2017, segundo a revista Times.

No início do mês de abril Demi comentou sobre o relacionamento: "a vida está realmente muito boa", disse ela no programa The Ellen DeGeneres Show. Pouco antes, em março, os fãs chegaram a considerar que os dois tinham decidido se casar, já que Demi postou uma foto com um anel parecido aos de compromisso.

Até a publicação desta nota não havia confirmação do término por nenhuma das partes.