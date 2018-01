Demi Lovato se sente subestimada no meio musical

Demi e Nick Jonas preparam single juntos Foto: Bang Showbiz

Demi Lovato aceita que ela ainda tem muito para provar, mas sente que é subestimada como artista. Ela, que já teve problemas com abuso de álcool e drogas, quer se provar quando sair em turnê e também mostrar para si mesma que pode ficar longe da bebida.

"Eu ainda sou subestimada. Eu ainda tenho mais coisas para provar - não só com que eu faço com a minha voz. Algumas pessoas pensam que só porque você é jovem, não consegue ficar sóbria. Mas essas são as coisas que quero provar para mim mesma", compartilhou.

Demi espera apresentar novas canções na turnê 'Future Now Tour', com Nick Jonas. A dona do hit 'Stone Cold' está ocupada nos últimos dias porque anda gravando material novo que ela pretende apresentar nos shows, que iniciarão no dia 24 de junho na Flórida.

Ela disse: "Quando eu entro em turnê, quero ter a possibilidade de cantar novas músicas. Gostaria de lançar um novo single no próximo mês".

A estrela do pop de 23 anos também comentou sobre como se desapontou após as duas principais faixas do último disco, 'Confident' e 'Cool for the Summer', não terem sido bem recebidas como ela esperava.

Ela falou para a Reginery29: "Eu estava decepcionada porque não era o que eu esperava. Eu cheguei a um ponto que estava tipo 'Oh meu Deus, isso realmente não importa'. No fim do dia, eu estarei em turnê e eu quero tocar as músicas no palco, assim posso cantar e realmente sentir que estou lá. Agora eu tenho um senso muito melhor da minha música".