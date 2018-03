Demi Lovato faz homenagem a vítimas de boate em Orlando

Ativista da causa LGBT, Demi Lovato publicou no Twitter uma mensagem em homenagem às vítimas da boate gay Pulse, casa de entretenimento em Orlando que foi alvo de um ataque terrorista no último domingo, 12.

O texto diz: "Não há palavras para o quanto eu fiquei chateada desde o que aconteceu em Orlando. Eu choro pelas vítimas, pela dor das famílias e tenho imensa admiração pela comunidade LGBTQ e em sua determinação em absorver esse horror e unindo-se com força e sem medo. Fiquem firmes. Nós estamos com vocês".

Em seguida, ela publicou mais palavras de apoio. "Nós nos machucamos, nos lamentamos, nos discutimos, nos acalmamos. Precisamos para esse ciclo #Orlando #PulseShooting".

We hurt.

We mourn.

We argue.

We settle.

We need to stop the cycle.#Orlando #PulseShooting