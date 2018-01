Demi Lovato fala sobre namorado brasileiro: 'A vida está realmente boa'

"Ele é tão fofo", disse Lovato sobre o brasileiro Guilherme Bomba. Foto: Reuters/Danny Moloshok

Em entrevista a Ellen Degeneres, a cantora Demi Lovato falou sobre o relacionamento com o brasileiro Guilherme Bomba, lutador de MMA. Durante o programa, exibido pela NBC, a artista manifestou estar contente com o namoro. “Ele não é fofo? Tão fofo. Estou tão feliz. A vida está realmente boa”, disse ela ao comentar sobre uma foto de Bomba que foi mostrada na transmissão.

Três dias atrás, a artista havia interagido em português numa postagem do Instagram do namorado. Especula-se que Lovato e o brasileiro estejam namorando no mínimo desde o final de 2016, já que a norte-americana, na comemoração do Ano Novo, postou no próprio perfil uma foto em que apareciam juntos. Em março, ela recebeu uma declaração romântica dele: “Eu te amo, Demi Lovato!”, escreveu o atleta em sua rede social.

Além do namoro, Lovato citou outros fatores que estão contribuindo para sua alegria no momento: segundo ela, seu cachorro, Batman, sua cachorra, Cinderella, e o fato de estar sóbria há cinco anos explicam sua felicidade atualmente.