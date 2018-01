Demi Lovato é nomeada embaixadora para ajudar crianças iraquianas

Cantora tem sido uma forte defensora dos problemas de saúde mental. Foto: Danny Moloshok/Reuters

A cantora Demi Lovato foi nomeada embaixadora da Global Citizen durante o festival de música anual da organização realizado nos Estados Unidos no último sábado, 23. Ela entrará em defesa da saúde mental de milhares de crianças deslocadas no Iraque e outras comunidades vulneráveis.

Demi e a Global Citizen financiarão a expansão de um programa-piloto do Save the Children chamado Cura e Educação através das Artes.

O projeto é destinado aos jovens marcados pela violência que vivem nas áreas iraquianas de Kirkuk e Salah al Din.

"Acabar com o estigma em torno das condições de saúde mental e apoiar as crianças deslocadas para construir resiliência física e mental através da educação e do acesso à justiça não é uma escolha, precisa acontecer e precisa acontecer agora", disse a cantora. Desde 2014, mais de 3 milhões de pessoas no Iraque foram deslocadas devido à guerra e ao conflito.

Demi tem sido uma forte defensora dos problemas de saúde mental depois de compartilhar as próprias lutas com transtornos alimentares, abuso de substâncias e diagnóstico de bipolaridade.

Com informações da Associated Press