Foto: Reprodução/Instagram

Diversos artistas estão cancelando seus shows nas cidades da Carolina do Norte, Charlotte e Raleigh. Desde o dia 23 de março, uma lei anti-LGBT entrou em vigor nas cidades em questão e esse foi o motivo suficiente para que a cantora Demi Lovato e seu amigo Nick Jonas (artistas do mesmo ciclo do canal Disney Channel), cancelassem os shows de sua nova turnê conjunta, a The Honda Civic Tour: Future Now.

Nick e Demi postaram no final da tarde desta segunda feira, dia 25, o mesmo comunicado através do Twitter de ambos: 'Um dos objetivos da nossa turnê sempre foi criar um ambiente onde todos se sintam iguais, inclusos e aceitos. A lei anti-LGBT da Carolina do Norte é extremamente decepcionante e isso não vai nos impedir de continuar fazendo progresso para igualdade e aceitação'.

Bruce Springsteen, Ringo Starr, Bryan Adams, Pearl Jam e Mumford & Sons também cancelaram shows por conta da lei HB2, que é basicamente sobre 'instalações públicas, de privacidade e segurança' e ficou conhecida como 'lei do banheiro'. A HB2 proíbe o acesso de pessoas transexuais a banheiros públicos, obrigando as mesmas a usarem banheiros de acordo com o sexo de seu nascimento.

A turnê conjunta de Demi Lovato e Nick Jonas inicia-se no dia 24 de junho nos Estados Unidos e desembarca no Brasil no segundo semestre de 2016.

Ver Galeria 5 5 imagens







Artistas que boicotaram a Carolina do Norte após lei anti-LGBT X X Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT X 1 | 5 Bruce Springsteen Em comunicado oficial, Springteen explicou que o show que faria em Greensboro foi cancelado por causa da aprovação da lei do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que permite que empresas públcias e privadas não atendam homossexuais, de acordo com as crenças religiosas da empresa.

Foto: Divulgação

X X Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT X 2 | 5 Pearl Jam O vocalista da banda, Eddie Vedder, publicou em seu Facebook a justificativa do cancelamento do show no dia 20 de abril: "A lei é um desprezível pedaço de legislação que estimula a discriminação contra um grupo inteiro de cidadãos norte-americanos. As implicações práticas são elevadas e o impacto negativo nos direitos humanos básicos é profundo."

Foto: Divulgação

X X Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT X 3 | 5 Bryan Adams O artista também cancelou um show no estado por conta da aprovação da lei que discrimina a comunidade LGBT. Além de dar liberdade às empresas sobre como tratar os homossexuais, a lei ainda exige que os transgêneros utilizem os banheiros correspondentes ao sexo biológico.

Foto: Reproduçaõ/BBC UK

X X Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT X 4 | 5 Ringo Starr O ex-beatle cancelou o show na cidade de Cary, na Carolina do Norte, no dia 18 de junho por conta da aprovação da lei.

Foto: Divulgação

X X Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT Demi Lovato e Nick Jonas cancelam shows de turnê conjunta, por conta de lei anti-LGBT X 5 | 5 Nick Jonas e Demi Lovato A dupla foi o mais recente cancelamento em virtude da lei que passou a vigorar no estado da Carolina do Norte.

Foto: Divulgação

Leia também no E+:

Bruce Springsteen cancela show em repúdio à lei antigay

Ringo Starr cancela show na Carolina do Norte por causa de lei anti-LGBT