Demi Lovato assume que fica nervosa quando seu namorado entra no ringue 

Cantora não tem pena dos adversários de seu namorado Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Demi Lovato namora o brasileiro Guilherme "Bomba" Vasconcelos, lutador de MMA. Na última quarta-feira, 22, a cantora esteve no The Ellen Degeneres Show e assumiu que fica nervosa quando ele entre no ringue.

Ellen disse a cantora que a modalidade do namorado era ridiculamente perigosa, e Demi concordou. "Você não fica nervosa quando ele está no ringue?", perguntou a apresentadora. A resposta da convidada foi que sim, claro.

"Deve ser difícil estar com alguém que... Mas ele costuma ganhar?", questionou Ellen. Demi confirmou e disse que não se sente mal pelas pessoas em que seu namorado bate durante a luta. "É um esporte", explicou a cantora.

Assista à entrevista (em inglês):