Demi Lovato achou comentários de Mariah Carey sobre Jennifer Lopez desagradáveis

Demi Lovato acha os comentários de Mariah Carey totalmente desagradáveis. A cantora americana de 23 anos criticou a dona do hit 'Hero' - que anteriormente afirmou que nunca soube quem era Jennifer Lopez e nunca conheceu a artista - pelo jeito que ela esnoba as pessoas.

A dona do sucesso 'Cool for the Summer' compartilhou sua opinião sobre a também cantora, de 46 anos, nas redes sociais, quando comentou sobre um meme que emparelhou Mariah e Ariana Grande, 22, com a legenda "Quando você compra online vs quando chega."

Foto: Kevork Djansezian|Reuters

Entretanto, a mãe de Monroe e Moroccan - gêmeos de 5 anos fruto do relacionamento com o ex-marido Nick Cannon - acredita que o seu comentário foi entendido fora do contexto. Em conversa anterior, a lenda do pop disse: "Foi a muito tempo atrás, eu não acredito que as pessoas tornam isso grande coisa. Sabe o que mais? Eu sou muito esquecida. Aparentemente, sou esquecida porque eu não me lembro do fato. E então, segui em frente, e é isso. Se eu nunca tive uma conversa com você e alguém me pergunta sobre você, eu diria: 'Eu não conheço ele mas parece legal' ou 'Eu não o conheço'."

E Mariah não está disposta a 'fingir' que possui uma amizade com a artista quando na verdade ela não tem.

Ela explicou: "Eu não a conheço, o que eu devo dizer? Eu não vou dizer: 'ò, nós somos todas amigas porque estamos em Hollywood'. É mentira. Não é ofensa a ninguém. E então eles me fizeram outra pergunta e eu respondi: 'Eu realmente não conheço', não era como 'Eu não sei quem ela é', é claro que eu sei. Isso não era a questão."