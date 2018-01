Dedé Santana recorre à hipnose para combater o estresse

O humorista vai passar por sessões de hipnose para combater o estresse. (Divulgação) Foto: Divulgação

O comediante Dedé Santana, conhecido como um dos Trapalhões, recorreu à hipnose clínica para combater o estresse, a fim de um tratamento sem uso de medicamento e rápido.

A hipnose clínica é uma terapia complementar que age diretamente na causa do problema. O especialista em hipnose e fundador da Rede Clínica da Hipnose, Alessandro Baitello, explica como será o tratamento de Dedé: "Através do transe hipnótico vamos conversando com o inconsciente dele para chegar na causa desse estresse. A partir disso é feito uma ressignificação. Contamos uma história para a mente da pessoa que aquilo que está causando os problemas não é de fato tão importante ou que pode ser resolvido de uma maneira mais tranquila”.

O tratamento será feito em cinco sessões, uma por semana, com uma hora de duração cada, na unidade Vila Lobos, em São Paulo. Além de paciente, Dedé também é amigo pessoal de Baitello.

