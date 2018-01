Deborah Secco revela que já namorou um homossexual

A atriz Deborah Secco Foto: Instagram / @dedesecco

A atriz Deborah Secco fez novas revelações acerca de sua vida pessoal em entrevista à revista Veja. Entre elas, revelou que já namorou gay, foi trancada no quarto por um namorado que ameaçava lhe abandonar se engordasse, e se disse decepcionada pelo fato de que as mulheres "não lutem pela liberdade mínima de aceitar que a gente pode, sim, trair o homem".

Deborah afirmou que já teve relacionamentos sérios com um homem bissexual e um gay. "Que eu saiba", ressalta. Ao fim do mês de agosto, a atriz publicou uma capa da revista Vogue em que depois homens aparecem se beijando - e, posteriormente, rebateu comentários homofóbicos com um desabafo em seu Instagram.

"Fico preocupada com o ódio que os homossexuais despertam. Aceito que os evangélicos, por exemplo, achem errado. Mas não tolero quando agridem e insultam homossexuais", relatou à Veja.

Recentemente, Deborah confessou já ter traído todos os seus ex-namorados - e garante que foi traída por "quase todos". Questionada sobre o fato, revelou que fez tudo por "necessidade de liberdade", e que a sensação que ficava depois "sempre foi ruim".

"Vivi relações abusivas em grau muito forte. Convivi com um que me trancava no quarto para eu não comer. Dizia que eu estava gorda e que, se continuasse assim, ele não iria me querer mais", contou.

Ela também falou a respeito de outros momentos complicados, e garantiu que nunca chegou a ser agredida fisicamente: "Nunca, mas tive medo de apanhar. Sofri muitas agressões verbais. Um deles dizia que eu só era bem-vista e tinha amigos por ser namorada dele [...] Eu era cega, viciada nesse tipo de relacionamento".

Traição

A respeito da repercussão de sua entrevista, disse: "O que mais me chocou foi ver que as maiores críticas vieram de mulheres. É muito triste que as mulheres não se defendam, não lutem pela liberdade mínima de aceitar que a gente pode, sim, trair o homem". "É terrível ver mulheres que só são fiéis porque acham que é o certo. Isso é muito retrógrado. Quem quiser trair, que traia."

Família

A atriz falou a respeito do início da carreira e da forma como seus familiares lidavam com isso: "No começo, me deslumbrei com o acesso a coisas caras e a mordomias que não conhecia. Poxa, eu tenho origem humilde. Minha família inteira ia para a Ilha de Caras e guardava os brindes como se fossem presentes de natal. Eu ia para lá não para aparecer na revista, mas para andar de helicóptero e de jet ski com meus irmãos".

"Lembro que me diziam para não frequentar tantos camarotes, mas eu era adolescente, queria aproveitar", concluiu.

Deborah evitou falar sobre a prisão de seu pai por desvio de verbas, em que a própria atriz apareceu como laranja: "Prefiro não falar desse assunto, porque ainda dói muito e o processo continua correndo. [...] É um excelente avô. Acho que está tentando compensar o passado".