De forma discreta, Selena Gomez confirma que está gravando nova música

Selena Gomez no American Music Awards, em novembro de 2016 Foto: AFP/Valerie Macon

Selena Gomez está de volta e deve trazer alguma novidade. Em entrevista ao programa Today, da NBC, nesta semana, ela revelou, de forma bem discreta, que está de volta aos estúdios.

A reportagem do programa acompanhou a visita de Selena a uma escola de Ensino Médio de Los Angeles, na qual a cantora conversou com jovens garotas que fazem parte de um projeto social destinado a ajudá-las a encontrar seu potencial.

Em meio a declarações sobre o projeto e ambições pessoais, Selena revelou, discretamente, que voltou aos estúdios para um novo trabalho.

"Na verdade eu estou gostando encontrar momentos apenas para mim mesma. Seja quando eu estou no estúdio - e eu tenho ido ao estúdio faz uma semana e não falei nada a respeito -, gosto de ter um pequeno mistério sobre onde estou", disse Selena. "Acredito que isso me deixa muito empoderada e me faz sentir que estou no controle.

Confira a reportagem com Selena: