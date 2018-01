De Bowie a Carrie Fisher, ilustrador homenageia famosos que morreram em 2016

Comovido com a quantidade de artistas e atletas brilhantes que morreram em 2016, o ilustrador Martin Bruckner decidiu fazer uma homenagem em sua conta pessoal no Instagram. Ao longo de uma semana, ele publicou a série "People we've lost 2016" ("Pessoas que perdemos", em tradução livre), com imagens autorais relembrando figuras como a atriz Debbie Reynolds, famosa por protagonizar o musical "Cantando na Chuva". Veja outras ilustrações a seguir:

Foto: Martin Bruckner/Instagram/Reprodução