Datena desabafa: 'Fui um péssimo pai para os meus filhos'

Foto: Estadão

Pai de cinco filhos, José Luiz Datena afirmou durante o programa Brasil Urgente, da Band, nesta quinta-feira, 17, que foi 'um péssimo pai'. Conhecido por ser 'durão' em frente às câmeras, o apresentador fez o desabafo após relatar o assassinato de um jovem de 20 anos pelo próprio pai.

"Eu fui um péssimo pai por força da profissão, porque tive que viajar a vida inteira, ganhava muito mal. Tive que viajar e ficava mais tempo fora do que dentro de casa. Então eu fui muito relapso na educação dos meus filhos. Se eu não ajudasse na educação deles, eu estava completamente perdido", disse.

Datena acrescentou, no entanto, que aprendeu com os erros dos filhos, que teriam sido, segundo ele, uma projeção de seus próprios erros. "Hoje eu me considero um pai muito legal", finalizou.