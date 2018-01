Danielle Winits e André Gonçalves se casam em segredo

Atores se casaram na quinta-feira, 24 Foto: Reprodução/Instagram

Com um citação à"A Hora da Estrela", de Clarice Lispector, André Gonçalves anunciou o casamento com Danielle Winits.

"Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida", postou, fazendo referência ao famoso trecho inicial do livro.

Tudo na vida começou com um sim..uma molécula disse SIM para uma outra molécula,aí nasceu a vida.!!!Claricelispector#casados#te amo❤️❤️#alegriadaminhavida#agradeçoaDEUS Uma foto publicada por Ator / Casado ❤️ (@andregoncalves75) em Nov 24, 2016 às 12:56 PST

No Instragram, a atriz disse que o casamento foi ideia do marido e usou a hashtag #casamentosurpresa. "Simplesmente porque as maiores surpresas vêm dele...", relatou.

simplesmente porque as maiores surpresas vêm dele ...... #ThatsHisKindOfLove #casamentosurpresa #justmarried #felicidadesimples #MyKindOfLove ❤️ @andregoncalves75 Uma foto publicada por Danielle Winits (@lawinits) em Nov 24, 2016 às 1:41 PST

Com um perfil cheio de fotos com a atriz, Gonçalves ainda informou que a chef Paolo Lavezzini preparou os pratos da celebração e, claro, aproveitou para fazer mais uma declaração para Danielle, a quem chama de "amor da minha vida". O relacionamento do casal começou em julho, durante as gravações do quadro Super Chef Celebridades, do Mais Você, no qual ambos participaram. Foi no mesmo programa, que eles anunciaram a intenção de se casar e, quem sabe, ter uma filha.