Danielle Winits brinca que sofreu agressão e recebe críticas

André Gonçalves e Dani Winits se casaram em segredo no fim de 2016. Foto: Globo/Artur Meninea

Um vídeo postado no Instagram pela atriz Cacau Protásio na sexta-feira, 2, está repercutindo nas redes sociais neste fim de semana e recebendo diversas críticas.

Nas imagens, Danielle Winits aparece com o rosto desfigurado - um truque de maquiagem para a gravação do filme Os Faorofeiros -, e as amigas 'brincam' que Dani sofreu agressão do marido, André Gonçalves.

"Olha aqui o que André Gonçalves fez na cara da minha amiga Dani Winits. Te bateu? Vai na delegacia!", diz Cacau no início da gravação.

As atrizes foram criticadas nos comentários do post. "Violência contra a mulher é algo sério, não é motivo de humor, mesmo que seja fictício. Talvez não tenha sido a intenção, mas pegou mal", escreveu uma seguidora.

Outros, no entanto, defendem que as duas estavam apenas fazendo uma brincadeira para criticar o compartilhamento de informações falsas sobre personalidades.

Assista: