Daniela Mercury e Iza vão lançar música para a Copa do Mundo 2018

Cantoras Daniela Mercury e Iza Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão | Luciana Prezia/Estadão

Apesar de a Coca-Cola já ter lançado a sua música oficial para a Copa do Mundo 2018 com Jason Derulo e Maluma, outros artistas também querem marcar os dias de festividade.

As cantoras Daniela Mercury e Iza postaram uma foto juntas nesta quarta-feira, 2, para informar que estão regravando uma música que já foi um ‘hino’ de um dos mundiais anteriores. As duas não informaram qual música é.

“Olha que surpresa incrível: vou lançar o Hino da Copa do Mundo junto com a Iza. Momento curiosidade/ansiedade. Aguarde!”, escreveu a cantora baiana. Já Iza disse que o trabalho será uma conquista dupla: “Gente, isso pra mim são dois sonhos realizados: lançar uma música com a rainha Daniela Mercury e regravar um hino da Copa do Mundo!”

Confira: