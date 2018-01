Daniel Radcliffe revela o que fez com o dinheiro de 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe como Harry Potter. Foto: Divulgação/Warner Bros

Depois de oito filmes interpretando o bruxinho Harry Potter na saga de filmes homônimos, Daniel Radcliffe faturou uma boa grana. Ao todo, o ator ganhou 74 milhões de libras (cerca de R$ 304 milhões) e você faz ideia do que ele fez com essa grana toda? Nada.

Pois é: ele poderia ter comprado mansões, carros, investir em empresas... Mas, em entrevista ao The Telegraph UK, o ator contou que não tocou no dinheiro. "Na verdade, eu não faço nada com meu dinheiro. Sou muito grato a ele, porque ter dinheiro basicamente significa que você não precisa se preocupar com isso, o que me dá uma liberdade incrível. Me dá uma liberdade em termos de carreira", esclareceu.

Ou seja: com tanto dinheiro na conta, ele pode aceitar ou recusar trabalhos com maior facilidade, já que o salário não é lá muito importante. "Eu sinto que isso me dá mais responsabilidade também. Eu quero dar algo interessante para as pessoas que seguem minha carreira, em vez de deixar que elas me assistam ganhando muito dinheiro em filmes que são uma droga”, continuou o ator.